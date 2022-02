Galli: “Basta fare le vedove di Vlahovic. Ikone? Non capisco”

Il grande ex viola: "L'addio di Vlahovic non può diventare un alibi. Per me è più grave la cessione di Pulgar"

Redazione VN

Così Giovanni Galli commenta ai microfoni di Lady Radio la sconfitta della Fiorentina con la Lazio e le nuove prospettive viola. Queste le sue parole:

"Basta fare le vedove, adesso inizia un nuovo campionato. Abbiamo una squadra decisamente competitiva dalla metà campo in su. Il vero problema è la difesa e un atteggiamento troppo zemaniano su cui Italiano deve lavorare. L'impronta deve darla la società e l'allenatore, poi certo c'è la qualità degli interpreti. Ma non deve essere un alibi la cessione di Vlahovic. E' più problematica la cessione di Pulgar senza prendere un sostituto. Ikoné? Dopo un mese faccio fatica a capire perchè non giochi. Probabilmente Italiano non lo vede ancora pronto per il nostro campionato. Io quando ho visto la formazione, ho avuto paura".