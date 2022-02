Torreira, la luce si è spenta: adesso tocca a chi era pronto a partire

Torreira, il faro della Fiorentina ha lasciato al buio la manovra della squadra contro la Lazio. Adesso, spazio ad Amrabat

Atra nota dolente del match contro la Lazio , forse quella più preoccupante, è la prestazione di Lucas Torreira . Per la prima volta in stagione, il faro della Fiorentina non ha illuminato la manovra di gioco e le conseguenze sono state nette. Inoltre, toccherà a chi aveva in mente solo l'addio sostituirlo nel match contro Lo Spezia .

Tanti passaggi sbagliati, condizione fisica da rivedere e un espulsione, rappresentano la partita di Torreira. Emblema di una settimana intensa, con la positività al Covid e il viaggi un Sud America. Come sottolineato da Repubblica, il centrocampista uruguaiano si è dimostrato ancora una volta, questa volta nel male, decisivo per la Fiorentina. Italiano lo sa bene, infatti ha infranto uno dei dogmi che lo ha accompagnato fino a questo momento: far giocare chi si allenato di più con i compagni. Adesso, salterà il prossimo match e al suo posto giocherà Amrabat. Il centrocampista marocchino aveva in testa soltanto l'addio, ma alla fine è stato scelto Pulgar come sacrificabile. Le difficoltà dell'ex Verona nel ruolo di regista le conosciamo tutti, ma adesso Italiano dovrà subito tornare a vincere, aspettando il miglior Torreira.