Il peggior nemico di Italiano, il tempo: adesso bisogna correre

Italiano, corsa contro il tempo. I nuovi si devono inserire, soltanto così la Fiorentina tornerà alla vittoria. Serve tempo, tanto tempo

Questione di tempo. Far inserire dei giocatori in un concetto di calcio ben assodato dal resto della squadra, concreto ma allo stesso tempo non facile da interiorizzare, richiede tempo, molto tempo. Italiano lo sa e le sue scelte rispecchiano questa necessità.

Come riportato da Repubblica, quella della Fiorentina è una corsa contro il tempo. La squadra ha bisogno del suo nuovo attaccante per riiniziare a ingranare e tornare a vincere. Inutile nascondersi, la cessione di Vlahovic ha portato un incognita importante dal punto di vista del gioco, nonostante il lato economico indiscutibile. Ecco quindi, che Italiano con le sue scelte da un segnale chiaro alla squadra. Pronti, via dentro Cabral subito, perché non bisogna aspettare, bisogna iniziare a correre fin da subito. Non per nulla il brasiliano è stato il migliore per velocità media della Fiorentina, ben 10.8 km/h percorsi. Insomma, Italiano contro il tempo, sarà questo il duello del Febbraio della Fiorentina. Il calendario incombe, vedremo se l'ex Spezia riuscirà a vincere anche questa ennesima battaglia.