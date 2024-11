Franchi, niente 55 milioni: no del Consiglio di Stato ai fondi europei

I 55 milioni restano definanziati: il comune di Firenze dovrà cercare i soldi per il restyling del Franchi da qualche altra parte

Franchi, il Consiglio di Stato boccia ancora i 55 milioni . Niente da fare per il finanziamento legato al PNRR . Come riporta La Nazione nella sentenza si ribadisce la legittimità del provvedimento con cui, il 28 aprile del 2023, il Ministero ha bocciato l’assegnazione del finanziamento nell’ambito dei fondi Pnrr. Respinto, dunque, il ricorso di Palazzo Vecchio contro la sentenza del Tar del Lazio, pronunciata il 24 novembre dell’anno scorso.

Pietra tombale

La sentenza del Consiglio di Stato ha l’aspetto della pietra tombale su questi 55 milioni, soldi che sono stati di fatto persi dalla Città Metropolitana di Firenze. E non c’è stata neanche la «disparità di trattamento», lamentata dai legali di Palazzo Vecchio, con il Comune di Venezia, che per il suo progetto del "Bosco dello Sport" ha ottenuto 93,5 milioni di euro. Così scrivono in merito i cinque giudici nella sentenza: