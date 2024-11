Tuttavia, nonostante un iniziale via libera da parte dei ministeri dell’Interno e delle Finanze, il Ministero dell’Economia ha successivamente richiesto chiarimenti sul progetto, ritenendo che le finalità non fossero abbastanza chiare. Nonostante le integrazioni, il 28 aprile il finanziamento è stato revocato, sulla base delle osservazioni della Commissione Europea, riducendo così drasticamente i fondi per il restyling del Franchi. Lo riporta la Nazione.