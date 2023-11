FOTO – L’Atletica Castello per l’alluvione: convocazione speciale per70 ragazzi

“Ritrovo ore 8, mi raccomando la massima puntualità”. Ma non è una partita, non è una classica convocazione della domenica mattina. Stavolta i ragazzi dell’Atletica Castello, società con sede in via del Pontormo a Firenze (in mezzo alle ville Medicee patrimonio Universale Unesco), non hanno preso la borsa e non hanno infilato al volo scarpini e maglia da gioco. Al loro posto gli stivali, un lungo telo anti pioggia, secchi e pale. La destinazione? Campi Bisenzio, una delle zone maggiormente colpite dall’alluvione che ha messo in ginocchio la Toscana. Oltre 70 tra ragazzi di tutte le categorie (dagli Allievi Regionali ai Giovanissimi) per una convocazione davvero speciale alla quale i giocatori bianco verdi hanno risposto in massa. Fin dal mattino, insieme ad allenatori, genitori e dirigenti, si sono messi all’opera per ripulire le strade dal fango e aiutare la popolazione in difficoltà.