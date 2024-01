FOTO – La Lega Serie A ricorda un doppio ex di Fiorentina e Inter

La Lega Serie A sui social ricorda un doppio ex di Fiorentina e Inter, prossimi sfidanti in campionato: l'imperatore Adriano

Manca sempre meno alla sfida tra Fiorentina e Inter, in programma il 28 gennaio alle 20:45. In attesa di ciò, la Lega Serie A ricorda sui propri profili social un doppio ex della prossima sfida di campionato. l'imperatore Adriano, attaccante brasiliano che ha vestito entrambe le maglie. Qui sotto l'immagine postata sui social da profili ufficiale della Lega