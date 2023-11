Fondazione Milan e Associazione Davide Astori in campo: “Insieme per Davide”

Fondazione Milan e Associazione Davide Astori insieme. Le due associazioni di volontariato organizzano per questa sera a San Siro una raccolta fondi, a sostegno della riqualificazione di un campo sportivo di Milano. In occasione della Giornata Mondiale dell'Infanzia e dell'Adolescenza, Fondazione Milan e Associazione Davide Astori si uniscono per riqualificare un campo multifunzionale, attualmente inutilizzato, in una zona periferica di Milano. E contribuire così a garantire un luogo di incontro e divertimento a oltre 500 giovani affiliati a enti, associazioni e istituzioni locali e un punto di riferimento per le famiglie del quartiere. A darne notizia è PianetaMilan.it.