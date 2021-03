Flachi: “Fiorentina, manca la qualità. Tenuta mentale troppo fragile”

Francesco Flachi è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per analizzare il difficile presente della Fiorentina:

La squadra ieri si è chiusa cercando le ripartenze, ma manca la qualità per le giocate. C’è solo Ribery con un tasso tecnico elevato, facciamo fatica. La squadra nel finale, come spesso accade, si è impaurata e nei momenti di difficoltà indietreggia sempre. Non è incoraggiante. Ribery non lo avrei tolto, troppo importante per la viola. Kokorin non è pronto, sbagliato mandarlo in campo. Sono preoccupato per la tenuta mentale della squadra. Adesso affronti il Parma, e probabilmente il Benevento, senza tante pedine importanti.