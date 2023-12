Fissato il processo per Pogba: la procura chiede una grossa squalifica

Paul Pogba dopo la sospensione in via cautelare data dalla positività al testosterone scopre la data del processo

Dopo il controllo antidoping riscontrato lo scorso 20 agosto, in occasione di Juventus-Udinese, il calciatore della Juventus Paul Pogba, sospeso in via cautelare dopo essere risultato positivo al testosterone, scopre la data del suo processo. L'udienza sarà presso il Tribunale Nazionale Antidoping a Roma, il giorno 18 Gennaio alle ore 14:30. La scorsa settimana la Procura antidoping ha concluso l'iter processuale e al termine degli accertamenti la richiesta di squalifica si è concretizzata in 4 anni.