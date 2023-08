Fiorentina, un occhio alle avversarie europee

Ancora non sappiamo chi fra Debrecen e Rapid Vienna sarà l'antagonista della Fiorentina nei play off di Conference League anche se il pareggio per 0-0 in casa del Rapid Vienna consegna agli ungheresi del Debrecen il ruolo di favoriti,

I risultati

Vediamo come sono andate le due squadre nelle partite giocate ieri pomeriggio valide entrambe per la terza giornata dei rispettivi campionati. Il Debrecen ha vinto per 1-0 contro il Zalaegerszeg con una rete segnata all'84' da Kyziridis, mentre i viennesi del Rapid sono stati sconfitti dall'Hartberg in casa per 1-0 con una rete segnata nel secondo tempo.