Fiorentina, occhio in Spagna: un obiettivo a segno contro il Real Madrid

Clamoroso quello che sta succedendo al Bernabeu in questo momento. La squadra allenata da Carlo Ancelotti, attualmente seconda in classifica dietro al Girona, ha appena rimontato da 0-2 a 2-2 contro l'Almeria, ultimo in classifica. Dopo appena 2' di gioco, a segno anche il giocatore nelle scorse settimane accostato alla Fiorentina, Largie Ramazani (LA SCHEDA), esterno belga classe 2001, che in questa stagione ha totalizzato per il momento 3 gol e 4 assist in 21 presenze.