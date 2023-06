Festa Bianco Verde, una serata anche a tinte viola con Linari e Ricci: le info

Un evento imperdibile per tutti gli abitanti di Castello e non solo

La 34 esima edizione della Festa Bianco Verde (via Reginaldo Giuliani 518, a Firenze) avrà due ospiti d'eccezione: domenica 18 giugno alle ore 21 ci saranno Elena Linari, difensore della Roma Femminile scudettata e già campione d'Italia con la Fiorentina, e Marco Ricci, arbitro della sezione di Firenze che ha esordito nel massimo campionato italiano. Entrambi sono di Castello, nati e cresciuti con le ville medicee intorno a loro. A intervistarli il giornalista di Repubblica e LadyRadio (nonché ex Violanews), Matteo Dovellini, anche lui di Castello. Una serata per raccontarsi e per abbracciare il popolo bianco verde.