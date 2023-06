Vincenzo Montella sembra vicino al Fenerbahce. Il tecnico ex Fiorentina è uno dei nomi caldi per la panchina gialloblu, che dovrà cercare un'alternativa a Jorge Jesus

Vincenzo Montella vicino al Fenerbahce. Come riporta il sito di Sportitalia, il tecnico è pronto a lasciare l'Adana Demirspor, per tentare una nuova grande esperienza, pur restando in Turchia. Dall'altra parte, infatti, il club gialloblu è alla ricerca di un nuovo allenatore che possa sostituire Jorge Jesus. Il profilo dell'ex Fiorentina è uno dei più caldi in questo momento.