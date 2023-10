Fagioli, l’agente replica al padre: “Convinto noi a confessare”

Si sta scoprendo molto su Nicolò Fagioli e sul suo problema legato al mondo delle scommesse. Come emerso nei giorni scorsi, il giovane centrocampista della Juventus avrebbe giocato grandi cifre, arrivando ad esporsi per oltre un milione di euro. Intorno a lui aleggia con forza il termine 'ludopatia', una vera e propria malattia del gioco che non basterà comunque a farlo assolvere dalla giustizia sportiva, sebbene la sua pronta collaborazione possa fruttargli un sostanziale sconto sulla eventuale squalifica. Intorno a Fagioli si è aperto anche un contraddittorio dopo le accuse rivolte dal padre ai suoi procuratori. Oggi attraverso La Repubblica è arrivata la replica di Marco Giordano, che fa parte dell'agenzia Caa Stellar che si occupa degli interessi del giocatore della Juve, queste le sue parole: