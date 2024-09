Fabiani risponde a Cataldi: “Ha chiesto lui di andare via. Vi spiego”

Fabiani su Cataldi: "La firma l'ha messa lui"

Il direttore sportivo della Lazio ha poi ripreso il tema Cataldi più avanti con una replica alle sue dichiarazioni: "A Danilo va tutto il mio affetto e la mia stima professionale. Sono arrivati i documenti a mia insaputa. Non ho nulla contro di lui. Ancora è di priorità della Lazio, poi credo che dopo tanti anni cambiare aria possa fare bene. La firma per il trasferimento l’ha messa il calciatore. Non si dica che la Lazio ha sbagliato qualche passaggio. I contratti sono fatti per essere rispettati e la categoria dei calciatori è quella più tutelata, quindi se il ragazzo chiede il trasferimento lo ottiene".