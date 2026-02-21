Vittoria esterna pesante per il Catanzaro, che si impone 3-1 sul campo dell’Entella nella sfida di Serie B. Una gara che parla anche un po’ viola, visto che sulla panchina calabrese siede Alberto Aquilani, ex allenatore della Primavera della Fiorentina.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Serie B, il Catanzaro di Aquilani distrugge l’Entella: a segno due ex viola
altre news
Serie B, il Catanzaro di Aquilani distrugge l’Entella: a segno due ex viola
Serie B, il Catanzaro dell'ex Fiorentina Aquilani vince 3-1 a Chiavari. In gol gli altri due ex viola Favasuli e Petriccione
Dopo il vantaggio dei padroni di casa con Franzoni al 70’, il Catanzaro aveva già indirizzato la gara nel primo tempo con il gol di Costantino Favasuli (45’+2), altro ex viola cresciuto nel settore giovanile gigliato. Nella ripresa è arrivato il sigillo di Jacopo Petriccione, anche lui con un passato a Firenze, prima del definitivo 3-1 firmato da Pompietti.
Una vittoria che conferma il buon momento della squadra di Aquilani (quarta vittoria consecutiva), sempre più protagonista in zona alta di classifica. E per i tifosi viola non può passare inosservato il contributo degli ex: dalla panchina al campo, la firma è decisamente “fiorentina”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA