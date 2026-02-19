Delio Rossi: “Focalizzare tutte le forze sulla salvezza. Firenze sarà determinante”

La delicatissima situazione della Fiorentina è uno dei temi trattati da Delio Rossi in un’intervista esclusiva concessa alla testata sportiva News.Superscommesse.it. Ecco le sue dichiarazioni sulle chance salvezza della Viola e sul percorso della squadra di Vanoli in Conference League:
Bisogna focalizzare le forza sul campionato—
Quella attuale è una situazione a sé, ma la realtà non può essere nascosta. A questo punto della stagione, ci si aspettava di vedere la Fiorentina racchiusa in un range dal quarto all'ottavo posto, quindi in piena bagarre per un posto in Europa, però così non è stato. La Conference League è molto importante, ma credo che la squadra debba focalizzare tutte le proprie forze sul campionato, con l'obiettivo di riuscire a mantenere a tutti i costi la Serie A. Da qui fino all'ultima di campionato, occorre soltanto pensare a guadagnare il più possibile dei punti, dopodiché, a stagione conclusa, ci sarà spazio per fare un bilancio e analizzare gli errori.
Puntare su chi può risollevarti—
La situazione è delicata e la quota salvezza sta aumentando di partita in partita, quindi bisogna pensare che anche soltanto una partita sbagliata può risultare decisiva a fine campionato. Mi concentrerei su quel gruppo di giocatori che possono tirare fuori la squadra da questo grande pericolo, perché ce ne sono molti che hanno qualità tecniche per rendere questo obiettivo più agevole, ma bisogna restare tutti compatti e remare insieme verso un'unica direzione, tenendo tutti sulla corda e affrontare ogni partita come se fosse l'ultima chance a disposizione.
L'impatto di Firenze—
Anche l'ambiente di Firenze sarà determinante, ma bisogna evitare qualsiasi tipo di tensione; l'allenatore ha bisogno di lavorare in tranquillità insieme a tutta la squadra. I veri tifosi si vedono nei momenti più difficili e quelli della Fiorentina stanno dimostrando di esserlo per davvero.
