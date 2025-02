Salernitana, è già Christensen mania: “Felice di aver contribuito alla vittoria”

Sono molto contento per i tre punti ottenuti, che sono la cosa più importante in questo momento. I complimenti vanno a tutti i miei compagni. Ho disputato sicuramente una buona prestazione, ma conta di più il risultato di squadra. Ho fatto cinque buone parate e sono felice di aver contribuito al successo. Noi dobbiamo fare meglio ed evitare di concedere così tante occasioni. Una è normale, ma concedere quattro-cinque occasioni è troppo, dobbiamo fare meglio rispetto a questi ultimi 15 minuti. Sono contento con i ragazzi per questi tre punti, i tifosi ci hanno aiutato molto, sono sempre stati con noi e negli ultimi minuti l’atmosfera era molto calda, questo mi piace ed è un impegno in più per vincere la partita anche per loro. Non ho giocato per 7-8 mesi, non è facile entrare in così pochi giorni in campo, è difficile così per un portiere ma sono tranquillo, voglio giocare, qui lo posso fare e sono contento. E’ importante farlo con continuità.