Rimonta clamorosa della Salernitana nel finale. Amatucci protagonista

Amatucci comincia alla grande la sua avventura a Salerno. Assist vincente per la vittoria allo scadere

Nella prima casalinga dopo la retrocessione in B, la Salernitana vince in rimonta con due reti oltre il 90', prima Daniliuc di testa e poi Simy in girata. Un ruolo da protagonista se l'è riservato anche il gioiellino viola Lorenzo Amatucci, centrocampista classe 2004. Martusciello punta forte su di lui: seconda di fila da titolare tra Serie B e Coppa Italia.