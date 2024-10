Nuovi allenatori UEFA Pro: spiccano Abate e Gastaldello, ma ci sono due ex viola

Tra i neo allenatori UEFA Pro sono presenti anche nomi molto noti del calcio italiano, come l’ex centrocampista di Lecce e Lazio, Cristian Ledesma; l’ex giocatore del Milan, Ibrahim Ba; l’ex allenatore del Brescia, Daniele Gastaldello; l’attuale vice allenatore di Juric alla Roma, Matteo Paro; gli ex calciatori Giampiero Pinzi e Guglielmo Stendardo; l’attuale allenatore della Nazionale femminile Under 16, Jacopo Leandri; l'ex collaboratore di Murat Yakin nella nazionale svizzera, Vincent Cavin, l’ex match analyst della Nazionale italiana, Simone Contran, e l'ex viola Mirko Savini, a Firenze nella stagione 2004/2005.