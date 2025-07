Norgaard, a 31 anni il grande salto: l’ex viola va all’Arsenal di Arteta

L’Arsenal ha chiuso l’operazione per Christian Norgaard, ex centrocampista viola

L’Arsenal ha chiuso l’operazione per Christian Norgaard, centrocampista danese in arrivo dal Brentford per una cifra intorno ai 10 milioni di sterline. Dopo lo scambio di documenti avvenuto la scorsa settimana, è arrivata anche la firma sul contratto e il completamento della seconda parte di visite mediche. L’ufficialità è attesa nelle prossime ore.