Nico vuole rimanere a Madrid, ma Spalletti potrebbe cambiare tutto

Nico Gonzalez è impegnato con la sua Argentina nel Mondiale Americano. Nella prima, contro l'Algeria, è partito dalla panchina. Nico è reduce da una stagione in chiaroscuro con l'Atletico Madrid. Come scrive Calciomercato.com, la volontà del ragazzo è quella di rimanere a Madrid. Il riscatto di 32 milioni non è scattato, ma le parti stanno trattando. Lo sconto richiesto dai Colchoneros non convince la Juventus. Nel frattempo Spalletti tratterrebbe volentieri l'ex viola, dato che il tecnico di Certaldo lo apprezza come giocatore.