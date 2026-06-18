Nico Gonzalez è impegnato con la sua Argentina nel Mondiale Americano. Nella prima, contro l'Algeria, è partito dalla panchina. Nico è reduce da una stagione in chiaroscuro con l'Atletico Madrid. Come scrive Calciomercato.com, la volontà del ragazzo è quella di rimanere a Madrid. Il riscatto di 32 milioni non è scattato, ma le parti stanno trattando. Lo sconto richiesto dai Colchoneros non convince la Juventus. Nel frattempo Spalletti tratterrebbe volentieri l'ex viola, dato che il tecnico di Certaldo lo apprezza come giocatore.
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Nico vuole rimanere a Madrid, ma Spalletti potrebbe cambiare tutto
Nico Gonzalez vorrebbe rimanere sotto la guida di Simeone, ma Spalletti avrebbe altre idee
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