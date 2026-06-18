L’ex centrocampista della Fiorentina Antonio Di Gennaro ha commentato la scelta di Fabio Grosso come allenatore viola in un’intervista a News.Superscommesse.it, esprimendo fiducia sul suo profilo tecnico e nelle sue idee di gioco:
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Di Gennaro: “Grazie Vanoli, ma Grosso è la scelta giusta per ripartire”
L'ex giocatore viola si è espresso sulla scelta di Fabio Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina e sulle prospettive future.
"Sono anni che lavora bene. Ha fatto molto un bel percorso a Sassuolo e a Frosinone, qualche esperienza negativa può capitare. A Firenze, però, serve una squadra che proponga un bel calcio, e lui è uno che il calcio lo interpreta in maniera autentica e propositiva".
L’ex viola ha poi dello a sua sul lavoro di Vanoli, riconoscendone i meriti, ma definendo necessario il cambio in panchina: "Un grazie a Vanoli per l’impresa fatta con un gruppo non abituato a lottare per la salvezza, ma ora Grosso rappresenta la scelta giusta per rilanciare la Fiorentina. Il suo 4-3-3 potrà dare soddisfazioni, anche grazie al lavoro di Paratici".
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