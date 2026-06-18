Di Gennaro: “Grazie Vanoli, ma Grosso è la scelta giusta per ripartire”

L'ex giocatore viola si è espresso sulla scelta di Fabio Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina e sulle prospettive future.

L’ex centrocampista della Fiorentina Antonio Di Gennaro ha commentato la scelta di Fabio Grosso come allenatore viola in un’intervista a News.Superscommesse.it , esprimendo fiducia sul suo profilo tecnico e nelle sue idee di gioco:

"Sono anni che lavora bene. Ha fatto molto un bel percorso a Sassuolo e a Frosinone, qualche esperienza negativa può capitare. A Firenze, però, serve una squadra che proponga un bel calcio, e lui è uno che il calcio lo interpreta in maniera autentica e propositiva".