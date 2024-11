Mutu: “Orgoglioso di essere nella Hall of fame, ho lasciato qualcosa nel cuore”

Adrian Mutu è intervenuto su Instagram per celebrare il suo ingresso nella Hall of fame della Fiorentina . Le parole dell'ex attaccante dei gigliati sui social:

Sono onorato, un premio di cui sono orgoglioso. Quando giochi non ti rendi conto di cosa puoi lasciare dietro di te, solo in momenti come questo realizzi che in realtà hai lasciato qualcosa nel cuore di una città e soprattutto dei tifosi viola!"