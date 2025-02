Lutto viola: è scomparso a 87 anni Piero Gonfiantini, uno dei Leoni di Ibrox

Che brutta notizia per il mondo viola: ci ha lasciato uno dei protagonisti del passato più glorioso

E' arrivato poco prima del sorteggio degli ottavi di finale di Conference League un annuncio di quelli che non vorremmo mai riportare: è scomparso, all'età di 87 anni, Piero Gonfiantini , ex calciatore viola con una lunga militanza a Firenze dal 1955 al 1966. Nato a Signa il 12 giugno 1937, ha vinto ben 7 trofei con la Fiorentina:

Gonfiantini è stato uno dei leggendari "Leoni di Ibrox", ovvero i giocatori della Fiorentina che, nel 1961, trionfarono ad Ibrox Park, casa dei Rangers di Glasgow, per poi alzare la già citata Coppa delle Coppe. Dalla redazione di Violanews, ultimo sito ad intervistarlo in occasione del raggiungimento del record di otto vittorie consecutive in campionato stabilito dalla Fiorentina dei suoi anni e raggiunto dalla squadra di Palladino l'8 dicembre 2024, un abbraccio alla famiglia Gonfiantini.