Oggi Hamrin, il miglior bomber viola di sempre, avrebbe compiuto 91 anni

Kurt Hamrin, deceduto lo scorso 4 febbraio, arrivò a Firenze nel settembre del 1958, fresco del titolo di vice campione del mondo con la sua Svezia. In maglia viola vinse una Coppa delle Coppe (1961), 2 Coppa Italia (1961 e 1966) ed una Coppa Mitropa (1966), a cui vanno aggiunti due secondi posti in Serie A (1959 e 1960) e le finali, perse, di Coppa delle Coppe nel 1962, di Coppa Italia nel 1958 e nel 1960 e di Coppa Mitropa nel 1965.