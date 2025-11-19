Oggi Hamrin, il miglior bomber viola di sempre, avrebbe compiuto 91 anni

Viola News
Violanews ripropone i ricordi ed il palmares gigliato di Kurt Hamrin, uno dei più grandi giocatori della storia del calcio mondiale
Roberto Vinciguerra
Roberto Vinciguerra 

Oggi, 19 novembre 2024, Kurt Roland "Uccellino" Hamrin, bomber assoluto della storia della Fiorentina (grazie ai 208 gol segnati in 362 gare ufficiali), avrebbe compiuto 90 anni.

Kurt Hamrin, deceduto lo scorso 4 febbraio, arrivò a Firenze nel settembre del 1958, fresco del titolo di vice campione del mondo con la sua Svezia. In maglia viola vinse una Coppa delle Coppe (1961), 2 Coppa Italia (1961 e 1966) ed una Coppa Mitropa (1966), a cui vanno aggiunti due secondi posti in Serie A (1959 e 1960) e le finali, perse, di Coppa delle Coppe nel 1962, di Coppa Italia nel 1958 e nel 1960 e di Coppa Mitropa nel 1965.

Ricordiamo che proprio Hamrin e a Julinho ispirarono la nascita del "Viola Club 7Bello", che in questa stagione festeggia i 59 anni.

