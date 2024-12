Italiano e Ngonge finalmente insieme? Il Bologna tenta l’affondo

Vincenzo Italiano e Ngonge potrebbero finalmente giocare insieme. Infatti, il Bologna sta puntando sull'acquisto dell'attaccante del Napoli, cercato lo scorso gennaio dalla Fiorentina. Nonostante il suo potenziale, Ngonge non è riuscito a convincere pienamente a causa di difficoltà di ambientamento in una squadra in crisi, tra cambi di allenatore e interferenze presidenziali.