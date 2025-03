Ikoné, entra e sblocca Como-Venezia: primo gol lontano da Firenze. Ma non basta

Primo centro con la maglia del Como per l'ex viola Jonathan Ikoné: sblocca la partita contro il Venezia da subentrato, ma non è bastato

Primo centro con la maglia del Como per Jonathan Ikoné. L'ex viola entra ad inizio del secondo tempo della gara della sua squadra contro il Venezia, al posto di Strefezza, e dopo appena tre minuti fa tutto lui: recupera palla sulla trequarti, vince un rimpallo fortunoso e calcia in porta in modo molto angolato. Venti minuti dopo è anche andato vicino alla doppietta, ma la super parata di Radu gli ha negato la gioia. La partita poi finisce in parità grazie al gol di Gytkjaer, dal dischetto, all'ultimo secondo