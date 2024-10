Pep Guardiola è tornato in Italia per presenziare a “Che Tempo Che Fa”, storico programma di Fabio Fazio, in onda sul Nove. L'ex centrocampista di Barcellona e Brescia, oggi tecnico del Manchester City in Inghilterra, ha dialogato col conduttore ma anche con Roberto Baggio, che proprio in Lombardia ha condiviso con Pep l'ultima parte della sua leggendaria carriera passata agli inizi anche dalla Fiorentina.