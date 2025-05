“Giustizia per Bruno Beatrice”: striscione di 25 metri a Roma, davanti alla Corte Suprema di Cassazione

" Giustizia per Bruno Beatrice ": uno striscione di 25 metri, esposto a Roma, davanti al palazzo della Corte Suprema di Cassazione, richiama l'attenzione sulla morte prematura dell'ex calciatore della Fiorentina, avvenuta il 16 dicembre 1987, a soli 39 anni. La famiglia ha sempre più certezze che dietro alla scomparsa dell'ex mediano ci possa essere stato l'uso di terapie nocive e di altre sostanze che possono avergli provocato danni seri alla salute fino a portarlo alla morte. La Procura di Firenze, nel 2009, chiese l'archiviazione del caso per prescrizione.

La moglie di Beatrice, Gabriella, morta esattamente due mesi fa, si era battuta per far luce su quella fine triste di un ragazzo che, in campo e fuori, sembrava il ritratto della salute e che invece è stato minato nel fisico da sostanze che sarebbe stato in qualche modo costretto ad assumere per essere "agonisticamente più prestante".