Frey: “Il rifiuto alla nazionale di Acerbi? Ho vissuto un caso simile con la Francia”

" L’Italia deve andare al Mondiale e non può non fare questa competizione per tre edizioni di fila . E’ un paese di calcio, deve fare queste manifestazioni. Non so quanto possa far bene cambiare adesso. Si vociferano nomi, bisogna capire che strada prendere. Tutto molto delicato. Con la Norvegia è una brutta sconfitta e la Nazionale non può fare questo tipo di prestazioni"

"Un caso come il suo l'ho vissuto con la Francia, dopo Euro 2008 ho deciso di abbandonare la Nazionale per concentrarmi di più sul mio club. Una decisione sicuramente che mi ha pesato, perché indossare la maglia della nazionale è il sogno di ogni bambino e calciatore. Ma ci sono delle dinamiche che ti portano a fare un passo indietro. Rispetto la scelta di Acerbi, lui ha voluto fare un comunicato veloce per salvaguardare la serenità dei ragazzi in nazionale. E’ stata una polemica che si è dilungata troppo. Ma io ho sentito gente in federazione che la Nazionale non si rifiuta, ma dipende dalle dinamiche interne al professionista. A volte bisogna fare delle scelte anche per la propria serenità e per salvaguardare la serenità di un gruppo. Credo che Acerbi l’abbia interpretata così. Lui non ha detto che lascia la nazionale ma che non voleva essere convocato in questi modi e con questo CT. Magari con il nuovo tecnico, le cose cambieranno"