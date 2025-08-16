Frecciatina alla Juventus di Chiesa: “Mi hanno penalizzato. Non potevo allenarmi”

Una notte da eroe ad Anfield per Federico Chiesa. Nel post partita anche alcune parole al vetriolo nei confronti della Juventus

Federico Chiesa è riuscito a trovare il suo primo gol in Premier League (QUI IL VIDEO). Rete importantissima, visto che dopo essere entrato all'82' sul risultato di 2-2 ha trovato la via del gol dopo appena sei minuti, decidendo di fatto la partita, chiusa poi dalla meravigliosa rete di Salah.

Per l'ex esterno viola si era parlato di un ritorno, se non a Firenze, almeno in Italia visto il pochissimo spazio a disposizione avuto nella scorsa stagione. Adesso le cose potrebbero cambiare e l'avventura inglese per Chiesa potrebbe rivelarsi meno dura rispetto all'anno passato.

Queste le sue parole sul futuro: "Parleremo con il Liverpool ma io sono felice qua, penso di essere in una delle squadre più forti al mondo, vogliamo puntare a tutti i trofei. Io devo essere pronto come stasera e dimostrare che posso giocare qui. Il mister si è comportato alla grande in questi mesi e il gol è anche per lui"

Infine la frecciatina alla Juventus — Quando ha parlato dell'inizio di stagione scorse faticoso ha voluto lanciare una frecciatina alla Juventus:

Il gol mi ripaga del lavoro fatto. Sono arrivato in condizioni difficili perché non mi sono allenato con la Juventus e questo mi ha penalizzato. Dopo un anno mi tolgo delle soddisfazioni. Ringrazio lo staff medico e il mister che mi ha dato questa chance comportandosi sempre alla grande con me. Il gol è anche per lui