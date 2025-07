FOTO VN – Saponara al Viola Park in una nuova veste con…la Carrarese

Come annunciato qualche settimana fa, l'ex viola Riccardo Saponara ha detto addio al calcio giocato, senza però fermarsi nemmeno un attimo. Infatti, è entrato subito a far parte dello staff dell'allenatore della Carrarese, Antonio Calabro. Questa sera, dunque, torna nella nuova casa della Fiorentina, squadra nella quale ha giocato in modo scaglionato per tre anni, ma seguirà la partita dalla panchina.