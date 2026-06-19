Ex viola, Zaniolo infastidito dal mancato rinnovo. E adesso ci pensa la Juve

L'ex Fiorentina Nicolò Zaniolo è stato riscattato dall'Udinese, ma Juventus e Milan monitorano la situazione del classe 1999.

Il futuro di Nicolò Zaniolo resta tutto da decifrare. L'ex Fiorentina è stato riscattato dall'Udinese, che ha versato 5 milioni di euro nelle casse del Galatasaray per assicurarsi a titolo definitivo il classe 1999. Una mossa che, però, non ha dissipato i dubbi sul prosieguo della sua avventura in Friuli.