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Ex viola, Zaniolo infastidito dal mancato rinnovo. E adesso ci pensa la Juve

Zaniolo
L'ex Fiorentina Nicolò Zaniolo è stato riscattato dall'Udinese, ma Juventus e Milan monitorano la situazione del classe 1999.
Redazione VN

Il futuro di Nicolò Zaniolo resta tutto da decifrare. L'ex Fiorentina è stato riscattato dall'Udinese, che ha versato 5 milioni di euro nelle casse del Galatasaray per assicurarsi a titolo definitivo il classe 1999. Una mossa che, però, non ha dissipato i dubbi sul prosieguo della sua avventura in Friuli.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il nodo principale riguarda la questione economica. Zaniolo si attendeva infatti un adeguamento dell'attuale stipendio da 1,2 milioni di euro, forte dei circa 3 milioni percepiti durante l'esperienza turca. Un accordo sul nuovo ingaggio, però, non è ancora stato trovato e questo ha inevitabilmente acceso l'interesse di altri club.

Tra le società attente agli sviluppi della situazione ci sarebbero Milan e Juventus. In particolare, i bianconeri valutano il profilo del giocatore come possibile alternativa a Brahim Díaz, che resta il principale obiettivo per la trequarti. Alla Continassa apprezzano la duttilità dell'ex viola, capace di ricoprire più ruoli dalla metà campo in su, oltre al fatto di essere un elemento già abituato al campionato italiano.

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