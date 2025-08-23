Il futuro di Nicolò Zaniolo resta un argomento centrale di calciomercato. Dopo due stagioni in prestito, l’attaccante italiano è tornato al centro delle valutazioni del Galatasaray, che ha già fissato una cifra precisa per il suo cartellino.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Ex viola, per Zaniolo futuro in bilico: tutto in mano alla federazione turca
altre news
Ex viola, per Zaniolo futuro in bilico: tutto in mano alla federazione turca
Il punto sull'ex viola, che flirta con un ritorno in Serie A
La decisione finale dipenderà però dalle norme della Federazione turca (TFF). Secondo quanto riportato da Fanatik, i club hanno chiesto di aumentare da 14 a 16 il numero massimo di giocatori stranieri tesserabili. Se la proposta venisse approvata, Zaniolo rimarrebbe in rosa; in caso contrario, la sua cessione tornerebbe un’ipotesi concreta.
Il Galatasaray, oltre a fissare il prezzo per un trasferimento definitivo, non esclude la possibilità di un nuovo prestito. In Italia, l’Udinese ha mostrato interesse per l’ex Roma e Fiorentina, ma l’offerta al momento non soddisfa le richieste della società turca.
© RIPRODUZIONE RISERVATA