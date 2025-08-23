Ex viola, per Zaniolo futuro in bilico: tutto in mano alla federazione turca

Viola News
Il punto sull'ex viola, che flirta con un ritorno in Serie A
Redazione VN

Il futuro di Nicolò Zaniolo resta un argomento centrale di calciomercato. Dopo due stagioni in prestito, l’attaccante italiano è tornato al centro delle valutazioni del Galatasaray, che ha già fissato una cifra precisa per il suo cartellino.

La decisione finale dipenderà però dalle norme della Federazione turca (TFF). Secondo quanto riportato da Fanatik, i club hanno chiesto di aumentare da 14 a 16 il numero massimo di giocatori stranieri tesserabili. Se la proposta venisse approvata, Zaniolo rimarrebbe in rosa; in caso contrario, la sua cessione tornerebbe un’ipotesi concreta.

Il Galatasaray, oltre a fissare il prezzo per un trasferimento definitivo, non esclude la possibilità di un nuovo prestito. In Italia, l’Udinese ha mostrato interesse per l’ex Roma e Fiorentina, ma l’offerta al momento non soddisfa le richieste della società turca.

