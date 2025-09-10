Ex viola, nel Lecce Maleh escluso dalla lista per il campionato. Il motivo

Almeno fino a gennaio l'ex centrocampista viola Youssef Maleh starà a guardare i suoi compagni del Lecce. L'italomarocchino, infatti, è stato escluso dalla lista per il campionato dal club salentino ed il direttore sportivo dei salentini, Stefano Trinchera, ospite di Piazza Giallorossa, ne spiega il motivo:
Partiamo da un presupposto ben preciso: in organico abbiamo due titolari come Ramadani e Coulibaly, a cui volevamo aggiungere un profilo con determinate caratteristiche, capace di segnare. Maleh è un giocatore validissimo per la Serie A, negli ultimi tre anni ha disputato 80 partite nella massima serie, senza però mai segnare. Abbiamo quindi deciso di puntare su Sala e su Kaba, che consideriamo un giocatore ritrovato. Da qui è nata la scelta di escludere Maleh dalla lista.
