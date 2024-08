Ex viola: l’associazione “STORIA VIOLA” commemora Humberto Maschio

In maglia viola il centrocampista argentino, con una spiccata propensione offensiva, collezionò 61 presenze e 14 reti in tre stagioni, anche se riuscì ad incidere solo nelle prime due annate, in cui la Fiorentina arrivò due volte al quarto posto in Serie A. Nel 1965-66, anno in cui la Fiorentina vinse Coppa Italia e Coppa Mitropa, Maschio riuscì a fornire il suo contributo molto marginalmente, seppur segnando due reti nelle fasi iniziali della Coppa Italia.