Ex viola: Castrovilli al Monza, è ufficiale. Ecco il comunicato brianzolo

Mancava solo l'annuncio ufficiale, adesso è arrivato. Gaetano Castrovilli è un nuovo giocatore del Monza. Il centrocampista si è trasferito sei mesi fa alla Lazio a parametro zero, dopo non aver rinnovato il contratto con i viola. Sotto la gestione di Baroni, l'ex Fiorentina non ha mai trovato lo spazio necessario per farsi vedere, complice ovviamente anche la sua forma fisica visti i tanti infortuni. Qui il comunicato ufficiale del Monza: