Ex viola: Callejon, il giorno è arrivato. Ecco l’addio al calcio (con gol-salvezza)

Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, José Maria Callejon ha detto basta e questa sera ha disputato la sua ultima partita da calciatore professionista, con la maglia del Marbella. L'ex attaccante esterno di Real, Napoli e Fiorentina ha siglato pure un gol permettendo alla compagine iberica di ottenere la salvezza all'ultima giornata di campionato nella Serie C spagnola (2-0 all'Antequera). Lacrime, tante, per il calciatore, a cui è stato dedicato un tributo da tutto lo stadio con dei cartelli che riportavano il suo numero 7. Lo racconta tuttomercatoweb.com.