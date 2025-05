Ex viola: Callejon appende le scarpe al chiodo. Sabato la sua ultima gara tra i prof

Lo spagnolo José Maria Callejon chiude con il calcio professionistico: in viola per due stagioni, dal 2020 al 2022, l'ex di Real e Napoli metterà la parola fine sulla propria carriera questo sabato, in occasione della sfida tra il Marbella, la sua attuale squadra, e l'Antequera. Ad annunciarlo è la stessa società andalusa: "Ci giochiamo la vita e onoriamo la storia. Assisti al ritiro professionale di José Callejon, leggenda del calcio, e sostienici".

Dopo aver lasciato Firenze, l'esterno offensivo classe 1987 ha disputato due campionati con il Granada, tornato grazie anche al suo apporto in Liga, per poi andare a giocare nella Serie C iberica, appunto indossando la maglia del Marbella. Con la Fiorentina Callejon ha disputato 54 partite, segnando appena 2 reti: ben altri numeri rispetto a quelli avuti con la maglia del Napoli, di cui è stato un giocatore fondamentale per sette anni.