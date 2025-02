Ex viola, Berti: “L’ambiente Fiorentina dimostra quanto è dura emergere”

L'ex centrocampista del vivaio della Fiorentina, attualmente in forza al Cesena, Tommaso Berti , ha parlato ai canali del giornalista Gianluca Di Marzio. Parole anche sul suo rapporto con i gigliati.

“Firenze e la Fiorentina erano l’esperienza che cercavo. Volevo provare a cambiare, dedicarmi al calcio e allontanarmi da casa. È stato un anno molto importante, visto che l’ambiente Fiorentina mostra quanto è complesso emergere e raggiungere la Serie A. Senza sacrificio non si arriva. Mi sono confrontato con i campioni della prima squadra, ho osservato il loro modo di allenarsi e ho imparato tanto. È stato un cambiamento radicale: la prima volta lontano da casa e dalle mie sicurezze. Solo così potevo capire chi fossi veramente. A Cesena ho giocato la Serie C insieme a calciatori con decine di stagioni di Serie A alle spalle che mi hanno permesso di crescere in campo e fuori. Da Missiroli a Rigoni fino ai grandi dell’anno scorso. Raccogli tutto, assembli e maturi".