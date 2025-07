Da Torino criticano Biraghi: “Deve avere più sensibilità con i tifosi”

E se è vero che Biraghi non ha alcuna responsabilità per i risultati negativi di questi sei lustri, è altrettanto vero che da un giocatore della sua esperienza, da uno dei leader indiscussi della squadra, ci si aspetterebbe una maggiore sensibilità nei confronti di tifosi, nonostante le fatiche per il lavoro fatto in campo. Andava infatti ricordato che, nonostante una serie infinita di delusioni, nonostante abbiano assistito nello scorso campionato a una serie di partite giocate con il freno a mano tirato (e in questo Biraghi, esattamente come i suoi compagni di squadra, ha sì delle responsabilità), quel sabato mattina di inizio luglio i tifosi che hanno deciso di recarsi al Filadelfia lo hanno fatto per sostenere e incitare la squadra. E la richiesta di vincere un derby, dopo così tante delusioni, non appare certo come un qualcosa di insensato. A proposito di tifosi, alcuni di loro ieri a Prato allo Stelvio hanno appeso alla tribuna alcuni cartelli di contestazione a Urbano Cairo. Foto con l’ormai celebre striscione “Cairo vattene”, un “Vendi” scritto all’interno di un’immagine della curva vuota e anche un “Viva Vanoli, abbasso Cairo” che testimonia come, nonostante il sostegno di questi giorni a Marco Baroni, l’esonero dell’ex tecnico granata non sia stato gradito da almeno una parte della tifoseria.