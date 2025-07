“Vuoi giocare tu per noi?”. L’uscita di Biraghi che ha stizzito i tifosi del Torino

Nel mondo iperconnesso dei social basta poco per far esplodere un caso. È successo anche a Cristiano Biraghi, protagonista di un video diventato virale in poche ore. Dopo l’allenamento a porte aperte del 12 luglio al Filadelfia, mentre firmava autografi, il terzino è stato incalzato da un piccolo tifoso del Torino: "Biraghi, lo vinciamo un derby?". Il calciatore ha risposto con un “Eh, proviamo”, ma alla replica del bambino - "Come proviamo? Lo dobbiamo vincere" - ha sbottato: "Vuoi giocare tu per noi? Se ce lo fai vincere ti facciamo giocare". Parole che hanno subito scatenato polemiche e critiche online. Sui social molti hanno letto nella risposta di Biraghi un atteggiamento stizzito, poco adatto al contesto. C’è anche chi invita però alla cautela, ricordando che un video di 14 secondi non racconta l’intera scena e che si potrebbe trattare solo di una battuta infelice, dettata dalla stanchezza. Resta il fatto che l’ex Fiorentina, arrivato dopo l’ultimo derby pareggiato 1-1, non ha ancora vissuto in prima persona il clima incandescente della stracittadina torinese. E certe uscite, anche involontarie, i tifosi, come scrive Tuttosport, non le dimenticano.