Arrigo Sacchi , ex allenatore del Milan, della Nazionale e anche, all'inizio del suo percorso, delle giovanili della Fiorentina, ha svelato la possibilità di tornare in panchina 24 anni dopo l'ultima volta, nel 2001 con il Parma .

"Sto pensando di tornare ad allenare, in Italia o all'estero". A 78 anni, come confermato durante una conversazione con l'Adnkronos sullo stato del massimo campionato italiano, Sacchi potrebbe dunque tornare in pista. Ma con quale squadra?