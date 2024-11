Borja Valero rivela: “Il ricordo di Astori sulle mie chiavi di casa”

Nel corso dell'intervista rilasciata a Radio Serie A con RDS, Borja Valero ha avuto un pensiero anche per Astori. Queste le sue parole: "E' difficile sempre parlare di Davide, una persona di grande carattere con cui a volte puoi non essere d'accordo ma con cui andare alla guerra insieme. Il giorno che è successo ero all'Inter, preparando il derby di Milano, ci è cascato il mondo addosso a tutti, soprattutto a chi come me ci aveva giocato insieme. In quei giorni Firenze ha dimostrato la sua grandezza e ancora oggi ho la fortuna di parlare ogni tanto con la sua famiglia, partecipare alle iniziative della Fondazione e il mio portachiavi delle chiavi di casa è proprio il 13 di Davide".