Bonazzoli: “Conosco Palladino, ve lo racconto. E Kean ha raggiunto l’obiettivo”

Sul suo arrivo a Firenze

"Sono arrivato in un gruppo fortissimo, in una squadra che era terza, quarta o quinta in classifica. Venivo via dalla Sampdoria perché non avevo spazio: c’era la possibilità di fare uno scambio conPazzini. Anche lui era in una situazione simile: a Firenze non trovava molto spazio, vista la presenza diGilardino come prima punta titolare. A me andò bene questo scambio. Sapevo che non avrei giocato subito, che avrei fatto panchina a Gilardino. (...) Cesare Prandelli era uno degli allenatori più in voga in quel periodo. Furono sei mesi molto belli per me: riuscii a ritagliarmi qualche spezzone di partita, davanti a un grandissimo pubblico, ho avuto l’opportunità di giocare in una città stupenda come Firenze e per una società importante come la Fiorentina".