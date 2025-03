Baiano torna in panchina e allenerà in Serie D

Arriva a Poggibonsi una figura che nel mondo del calcio ha affondato le proprie radici, prima da calciatore e dopo da tecnico. “Ciccio” Baiano ha vestito maglie blasonate come quelle di Napoli, Fiorentina, Empoli e della Nazionale Italiana, per poi diventare allenatore nel 2009. Tra le sue esperienze, in passato è stato alla guida di Scandicci, Varese e Aglianese in Serie D e della Primavera del Pisa.