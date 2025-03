Alice Parisi svela: “Ho scelto dove fermarmi, ma non il quando. Che delusione”

Ho scelto io dove fermarmi, dove finire. Ho scelto Firenze. Non ho completamente scelto io quando farlo e la mia vita è totalmente cambiata in un attimo. Dire che è stato SEMPLICE sarebbe una bugia, per come è finita, per il silenzio assordante che c’è stato. Mi sono resa conto che ho iniziato a giocare come persona e ho smesso di farlo come un numero. Sono rimasta delusa, poi sono stata arrabbiata e poi ho iniziato a raccogliere ciò che ho seminato in tanti anni: le PERSONE e la stima di chi ha saputo prendermi per quella che sono, sempre sincera nella mia semplicità. Vorrei che in questo calcio che sta ottenendo l’importanza che ha sempre meritato restassero sempre le persone e i valori umani prima dei risultati, questo è l’unico calcio che conosco io.