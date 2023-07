Il Milan è prossimo a chiudere una cessione di un ex Fiorentina. Come riportato da Fabrizio Romano, i rossoneri hanno l'accordo con il Besiktas per il trasferimento di Ante Rebic. Nella notte c'è stato lo scambio di documenti per definire l'operazione: cessione a titolo definitivo con il mila che incasserà 2,5 milioni bonus compresi. Il croato sarà annunciato nel weekend e firmerà un contratto sino al 2025